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Döviz ve altın dönüşümlü KKM bakiyesi ekimde 6,1 milyar dolar geriledi

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi ekim ayında bir önceki aya göre 6,1 milyar dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz ve altın dönüşümlü KKM bakiyesi ekimde 6,1 milyar dolar geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, eylül sonunda 48,4 milyar dolardan revize edilen 48,5 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, ekim sonunda 42,4 milyar dolara indi.

Böylece DDKKM stok bakiyesi, 2023 yılı sonundan bu yana 44,6 milyar dolar gerilemiş oldu.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 35,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 12,6 milyar dolardan 10,1 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise 2,8 milyar TL'den 1,3 milyar TL'ye geriledi.

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