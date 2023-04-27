Ekonomik Güven Endeksi 15 ay sonra iyimser bölgede

Ali Orhan YALÇINKAYA



Tüketici, reel sektör (imalat) ile imalatı dışı sektörlerin güven endekslerinin (perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.5 oranında artarak Nisan’da 102.2 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

En son geçtiğimiz yılın Ocak ayında 101.6 değeri ile iyimser bölgede kalan ekonomik güven endeksi o tarihten sonra referans değerinin altında seyretmişti. Böylece 15 ay sonra tekrar iyimserliğin hakim olduğu görülüyor.

Nisan ayında inşaat ve perakende ticaret sektörleri güveni hariç diğer tüm güven endeksleri yükseliş kaydetmişti. Tüketici güven endeksi Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 9.2 oranında artarak 87.5 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında artarak 105.1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 oranında artarak 118.1 değerine yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.3 oranında azalarak 116.2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.1 oranında azalarak 88.4 değerine, gerilemişti.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 99.0 olan ekonomik güven endeksi, ikinci çeyrekte 95.8 değerine, üçüncü çeyrekte 94.6 değerine geriledikten sonra son çeyrekte yükselerek 97.7 düzeyinden yılı tamamlamıştı. 2023 yılı ilk çeyrek sonunda ise endeks 99.1 değeri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hafifçe yükseliş kaydetmişti. İkinci çeyreğin hemen başında olumlu seyrin sürdüğünü görmekteyiz.