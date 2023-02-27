Ekonomik Güven Endeksi şubat ayında geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Tüketici, reel sektör (imalat) ile imalatı dışı sektörlerin güven endekslerinin (perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi geçtiğimiz yılı 98.1 seviyesinden kapamış, 2023 yılına 99.3 düzeyinden başlamıştı. Şubat’ta güven endeksinin yüzde 0.3 oranında azalarak 99.1 değerine gerilediğini görmekteyiz.

Şubat ayında tüketici güveni hariç tüm diğer güven endeksleri gerilemişti.

Tüketici güven endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 4.3 oranında artarak 82.5 değerine yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 102.4 değerine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında azalarak 89.8 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 123.1 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 115.5 değerine gerilemişti.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 99.0 olan ekonomik güven endeksi, ikinci çeyrekte 95.8 değerine, üçüncü çeyrekte 94.6 değerine geriledikten sonra son çeyrekte yükselerek 97.7 düzeyinden yılı tamamlamıştı. 2023 yılı ilk çeyrek ortası itibariyle endeks 99.2 değeri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hafifçe yükselmiş olsa da deprem sonrası genel olarak güven endekslerinde bir gerileme olacağını ve bunun ilk çeyrek sonunda azalışa döneceğini beklemekteyim.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.