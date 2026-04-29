Ekonomik güven geriledi: Reel sektör ve hizmet zayıfladı
Ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2026 verilerini açıkladı.
TÜİK’in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi, mart ayında 97,9 iken, nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı.
Alt kırılımlara bakıldığında bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.