Ekonomistlerin nisan enflasyon beklentisi belli oldu: Yüzde 3’ün üstüne çıktı

Matriks Haber’in 2026 yılı Nisan ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi 27 banka ve aracı kurum katılımı ile sonuçlandı.

Ekonomistlerin Nisan ayı TÜFE medyan tahmini aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 31,16 seviyesinde kaydedildi. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 3,20, yıllık bazda ise yüzde 31,14 oldu.

Nisan TÜFE için tahmin veren 24 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,50 ve yüzde 3,60 oldu. Yıllık tahminler ise yüzde 30,20 ila yüzde 31,63 bandında şekillendi.

Mart ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,35 artış beklentisinin altında, yüzde 1,94 artış yönünde gerçekleşmiş, yıllık enflasyon da yüzde 30,87 olarak açıklanmıştı.

Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 10 ekonomistin tahminleri aylık bazda yüzde 2,53, yıllık bazda yüzde 28,55 seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

Matriks Haber anketinde cari yıl sonuna ilişkin 23 ekonomistin TÜFE beklentisi yüzde 28,00 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 22,90 ve yüzde 30,24 oldu. Önceki dönemde bu oran yüzde 25,80 olmuştu.

9 ekonomistin 2027 sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 22,00 artış yönünde oluştu. 2027 yıl sonu öngörüleri yüzde 18,00 ile yüzde 28,87 aralığında şekillendi. Mart ayı anketinde tahminler yüzde 19,00 artış olarak gerçekleşmişti. 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahminleri yüzde 23,50 artışa işaret etti.

C Endeksi’nin 2026 sonunda yüzde 27,00, 2027 sonunda ise yüzde 22,00 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Dolar/TL kuru anketi

18 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,7750 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 53,20, en düşük tahmin veren ekonomist ise 50,00 öngörüsünde bulundu. Bir önceki anket döneminde medyan 51,80, beklenti aralığı ise 50,50 ile 53,20 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 53,25 olarak belirlendi.

Dolar/TL’nin 2027 sonunda hangi seviyede oluşacağına yönelik soruyu yanıtlayan 9 ekonomistin medyan tahmini ise 59,20 seviyesinde gerçekleşti. Matriks Haber’in bir önceki anket döneminde beklenti 59,60 seviyesinde gerçekleşmişti.

