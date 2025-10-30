  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Ekonomiye güven artmaya devam etti
Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu. Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 98 olan endeks, ekimde yüzde 0,3 artışla 98,2'ye çıktı.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 83,6'ya geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artarak 102,0 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalışla 110,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artışla 113,2, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 5,3 azalarak 83,7 değerini aldı.

Ekonomik güvendeki yükseliş Mart 2025'te görülen 100,8 seviyesinden sonra en yüksek seviye oldu. 

