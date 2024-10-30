  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Ekonomiye güven arttı: Son 5 ayın zirvesinde
Takip Et

Ekonomiye güven arttı: Son 5 ayın zirvesinde

TÜİK’in açıkladığı ekonomik güven endeksinde artış sürerken, Mayıs 2024’te 98,2 seviyesinde olan güven endeksi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomiye güven arttı: Son 5 ayın zirvesinde
Takip Et

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi ağustosta 93,1'e inmişti. Eylül ayında 95,0 olan endeks, ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

 

Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdüHanehalkının enflasyon beklentisi gerilediEkonomik Veriler

 

Ekonomik Veriler
Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü
Tahıllarda düşüş, meyve sebzede artış bekleniyor
Tahıllarda düşüş, meyve sebzede artış bekleniyor
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı
Reel Kesim Güven Endeksi ekim ayında arttı
Reel Kesim Güven Endeksi ekim ayında arttı
Kapasite kullanım oranı geriledi
Kapasite kullanım oranı geriledi
Arabaya parası yetmeyen vatandaş, motosiklete koştu!
Arabaya parası yetmeyen vatandaş, motosiklete koştu!