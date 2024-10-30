Ekonomiye güven arttı: Son 5 ayın zirvesinde
TÜİK’in açıkladığı ekonomik güven endeksinde artış sürerken, Mayıs 2024’te 98,2 seviyesinde olan güven endeksi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi ağustosta 93,1'e inmişti. Eylül ayında 95,0 olan endeks, ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.