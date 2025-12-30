Ekonomiye güven değişmedi
Ekonomik güven endeksi 99,5 değerinde aynı kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2025 verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi aralık ayında kasım ayı ile aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.