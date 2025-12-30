  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Ekonomiye güven değişmedi
Takip Et

Ekonomiye güven değişmedi

Ekonomik güven endeksi 99,5 değerinde aynı kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomiye güven değişmedi
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2025 verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi aralık ayında kasım ayı ile aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı.

Ekonomiye güven değişmedi - Resim : 1

Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

İşsizlik kasım ayında arttıİşsizlik kasım ayında arttıEkonomik Veriler

 