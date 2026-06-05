ENAG’a göre mayıs enflasyonu yüzde 2,16 arttı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 arttı.

ENAG'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, E-TÜFE'de yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi enflasyon verilerine alternatif olarak kamuoyuyla paylaşılırken, piyasalarda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde yakından takip ediliyor. ENAG'ın hesaplamaları bağımsız akademisyen ve ekonomistler tarafından oluşturulan fiyat endeksine dayanıyor.