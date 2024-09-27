Enerji ithalat faturası ağustosta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen ay 5 milyar 297 milyon 385 bin dolar oldu. 2023 yılının aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 323 milyon 596 bin dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk 8 ayında ise enerji ithalatı yüzde 6,2 düşüşle 43 milyar 325 milyon 768 bin dolara indi.