  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Enflasyon beklentileri geriledi
Takip Et

Enflasyon beklentileri geriledi

TCMB'nin açıkladığı sektörel enflasyon beklentileri geriledi. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen aya göre düştü.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon beklentileri geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Aralık 2025 verilerini açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı anket verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,14 puan azalışla yüzde 23,35 olurken, reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,90 puan azalışla yüzde 34,80 oldu.

Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi aralıkta bir önceki aya göre 1,34 puan azalışla yüzde 50,90 oldu.

Enflasyon beklentileri geriledi - Resim : 1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun aynı kalacağını, düşeceğini veya daha düşük bir oranla artacağını bekleyen hanehalkı oranı ise azaldı. Aralıkta bir önceki aya göre enflasyonda düşüş olacağını öngören vatandaş oranı 0,30 puan azalışla yüzde 24,53 oldu.

Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruzŞimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruzEkonomi
Hanehalkının enflasyon tahmini bir türlü yüzde 50’den aşağı çekilemiyorHanehalkının enflasyon tahmini bir türlü yüzde 50’den aşağı çekilemiyorEkonomi

 