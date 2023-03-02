Euro Bölgesi çekirdek enflasyonda rekor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından şubat ayına dair yayımlanan öncü enflasyon göstergelerine göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Şubat ayı için yıllık öncü TÜFE verisi yüzde 8,2'lik beklentiye karşılık, yüzde 8,5 olurken; aylık olarak ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek TÜFE ise yüzde 5,6 ile rekor seviyeye çıktı. Beklenti şubat ayı için verinin yüzde 5,3 ile ocak ayı verisine paralel gelmesi yönündeydi.

Beklentilerin üstünde gelerek yükselmeye devam eden Euro Bölgesi çekirdek TÜFE verisi, bölgede enflasyonun inatçı olduğuna işaret ediyor.

Gıda da artış sürüyor

Bölgede yıllık bazda en çok fiyat artışı gıda da gerçekleşti. Ocak ayında yıllık yüzde 14,1 olan gıda enflasyonu, şubatta yüzde 15’e çıktı.

Enerjinin payı azaldı

ECB ekonomistleri tarafından son yayımlanan raporlara paralel olarak, enerjinin enflasyona yaptığı pozitif katkı azaldı.

Küresel enerji fiyatlarındaki düşüşle Şubat 2023’te enerjinin sepet içindeki payı yüzde 13,7’ye indi. Bu dönemde hizmetlerin payı yüzde 4,4’ten yüzde 4,8’e çıktı.