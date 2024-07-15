Fatih Özatay, TÜİK ve İTO enflasyonu farkında neyin değiştiğini sordu

TEPAV Direktörü Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabında, TÜİK ve İTO verilerindeki ayrışmaya dikkat çekti.

Enflasyon verilerinde, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın madde sepeti fiyatlarını hesaplamasıyla başlayan tartışmalara TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları eklenmişti.

Çetinkaya'nın yaptığı sunumda farklı başlıklar öne çıkarken, İTO verileriyle ayrışma da en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

Özatay, X hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK ve İTO enflasyon verilerine yönelik Çetinkaya'nın açıklamalarını hatırlattı:

"TÜİK Başkanı 9 Temmuz’da yaptığı basın toplantısında, İTO ile TÜİK enflasyonları arasındaki farkı açıklarken iki temel neden ileri sürdü:

1. İTO’nun (vaktiyle TÜİK’ten aldığı) yöntemin artık çok eskide kaldığını ve zaman içinde yeni yöntemlerin ortaya çıktığını belirtti.

2. İTO endeksinin İstanbul için oluşturulduğunu oysa TÜİK’in tüm Türkiye’yi kapsadığını vurguladı."

Özatay, paylaşımına neyin değiştiğini sorarak şu şekilde devam etti:

"Evet ama bu farklar 2021’de ya da 2019’da da vardı. O dönemlerde ‘istatistiki açıdan’ birbirlerinden sapmayan 2 enflasyon serisi ne oldu da 2022’de yollarını keskin biçimde ayırdı? Bu sorunun yanıtı çok önemli ama ne yazık ki verilemedi."