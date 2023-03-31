Fed'in izlediği kritik veri beklentilerin altında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları için takip ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Harcamalar Çekirdek Fiyat Endeksi (çekirdek PCE) Şubat ayında beklentilerin altında bir artış gösterdi.

Şubat ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti ise yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi. Ocak ayında fiyatlar yüzde 0,5 artmıştı.

Yıllık bazda çekirdek PCE ise Şubat ayında yüzde 4,6 yükseldi. Ocak ayında yükseliş yüzde 4,7 olmuştu.

Şubat ayında PCE ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,0 arttı. Ocak ayında yüzde 5,3 olan yıllık PCE'nin yüzde 5,4 olacağı öngörülüyordu.

ABD'de Şubat ayında kişisel harcamalarda artış da yüzde 0,3 olan beklentinin altında yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri PCE verisi sonrasında yüzde 3,5345 ile günün en düşük seviyesine gerilerken; ons altın 1987 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise, düne göre yüzde 0,26 artışla 1985 dolar hareket ediyor.

PCE verisi sonrasında Euro/dolar 1,0893 seviyesine kadar tırmandı.