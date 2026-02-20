Finansal hizmetlerde güven geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2026 yılı şubat ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtları doğrultusunda hesaplanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) bir önceki aya kıyasla 7,6 puan azalarak 176,0 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan alt kalemler incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerinin endeksi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmet talebine ilişkin değerlendirmelerin ise düşüş yönlü katkı verdiği görüldü.

İş durumu ve talep değerlendirmelerinde, son üç ayda iş koşullarında iyileşme olduğunu bildirenlerin oranının bir miktar güçlendiği gözlenirken, aynı dönemde hizmetlere olan talepte artış olduğunu belirtenlerin değerlendirmelerinin zayıfladığı kaydedildi.

Önümüzdeki üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerinde ise artış yönlü görüşlerin güç kazandığı belirtildi.

İstihdam tarafında, son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler lehine olan görünüm bir miktar zayıflarken, gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan eğilimin güçlendiği ifade edildi.