Fındık ihracatında tüm zamanların rekoru geliyor.

FİKRET YAZICI/TRABZON

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde ise ;ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatı 289 bin 910 Tona ulaşarak,karşılığında 2 Milyar 353 Milyon 534 bin dolar döviz girdisi elde edildi. Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında fındık ihracat miktarında yüzde 15, değerde ise yüzde 45 oranında artış sağlanmış oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; 11 aylıkdönemde ülkemizden 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Cirav; 2024 yılının 11 aylık döneminde Trabzon'dan yapılan 83 bin 546 ton fındık ihracatı karşılığında 723 Milyon 415 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını , bir önceki yılın aynı dönemine göre fındık ihracat miktarında yüzde 11, değerde ise yüzde 51 oranında artış yaşandığını belirtti. Fındık ihracatında Trabzon ilinin 1 inci sırada olduğunu 11 aylık dönemde fındık ihracatının yüzdr 31 lik kısmını Trabzon ilinin gerçekleştirdiğini belirtti.

2024/2025 ihraç sezonunun,ilk üç ayında ise 24 bin 449 Ton karşıklığı 215 Milyon 567 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 40 değerde ise yüzde 87 oranında artış yaşandığını ifade eden Cirav, bu büüyük başarıya imza atarak ülkemize ülkemize kazandırdıkları dövizi geçen seneye oranla neredeyse 2 katına çıkaran fındık ihracatçılarımızıve üreticilerimizi gönülden tebrik ettiğini ifade etti.