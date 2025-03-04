GAİB Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı

GAZİANTEP

Verilere göre bölgenin şubat ayı ihracatı 954,9 milyon dolar olurken, Gaziantep’in ihracatı ise bu dönemde %6,7 azalış ile 803,5 milyon dolar oldu. Gaziantep, şubat ayında da en çok ihracat yapan 6. il konumunu korudu. Toplam 185 ülkeye ihracat yapan bölgenin ülkelere göre ihracat tablosu incelendiğinde; Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Libya, İran ve Cibuti ilk sıralarda yer aldı. Bölgedeki diğer illerin şubat ayı ihracat performansı ise şöyle: Kahramanmaraş 102,0 milyon dolar, Mardin 79,7 milyon dolar, Malatya 30,2 milyon dolar, Şanlıurfa 22,7 milyon dolar, Diyarbakır 19,4 milyon dolar, Kilis 11,5 milyon dolar, Adıyaman 6,5 milyon dolar.

Şubat ayı ihracat rakamları ve genel dış ticaret rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci "Yılın ilk iki ayındaki toplam ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,7 artışla 1,9 milyar dolar oldu. İhracat rakamlarına baktığımızda iki yıl önce 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin izlerinin bölgemizden yavaş yavaş silindiğini görüyoruz. İhracatçılarımız bu süreçte büyük çaba sarf ederek, var gücüyle çalıştı ve bölge ekonomisinin yeniden canlanmasına önemli katkı sağladı. Globalde ve yerelde süren ekonomik belirsizliklere rağmen bölgemizin ihracatçısı deprem öncesindeki rakamları yakalamaya yaklaştı." dedi.

Açıklamalarının devamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin şubat ayı faaliyetlerine değinen Kileci, "Şubat ayı bizim için oldukça hareketli geçen bir ay oldu. Tex-Stain Urge Projesi kapsamında Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve LCA - Yaşam Döngüsü Analizi eğitimleri düzenledik. Dubai’de gerçekleşen sektörün en büyük fuarlarından biri olan Gulfood fuarına Hububat ve Kuru Meyve Birliklerimizle katılım sağladık. Bunların yanı sıra E-İhracat Sekreteryası iş birliği ile düzenlediğimiz buluşmayla Bakanlığımızın E-İhracat Desteklerini tüm detaylarıyla üye firmalarımıza aktardık. İnovaTİM’li üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, ihracatın geleceği ve dijital dönüşüm konularında bilgi paylaşımında bulunduk. Ayrıca, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. Uluslararası İplik Fuarı'nda, Doku Kumaş Tasarım Yarışmamızın başarılı eserlerini sergiledik. Bu etkinlikler, bölge ihracatçılarımızın küresel arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine ve sektörün yenilikçi yönlerinin öne çıkmasına katkı sağladı. Ayrıca, Birliklerimiz tarafından 2025 yılında gerçekleştirecek heyetlerin planlaması da bir taraftan son sürat devam ediyor. Faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam edeceğiz." dedi.