Geniş para arzında büyüme yavaşladı: M3 kasımda yıllık yüzde 37,5 büyüdü

Geniş para arzı M3, Ekim 2025 döneminde yıllık yüzde 38,3 büyümenin ardından Kasım 2025 döneminde yıllık yüzde 37,5 büyüdü.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in (piyasadaki nakit, hesaplardaki vadesiz mevduat) yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 48,4 olarak gerçekleşirken, kasım ayında yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

TCMB Kasım 2025 Parasal Gelişmeler Raporu'nda şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2025'te Ekim ayındaki seviyesini koruyarak yüzde 47,9 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 39,6 artmışken, Kasım 2025'te yüzde 41,2 artmıştır.

Para arzına en büyük katkıyı vadeli mevduatlar sağladı

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Kasım 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 37,5 oranındaki büyümede yüzde 20,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 12,2 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 1,4 oranındaki büyümede ise yüzde 0,6 ile vadeli TL mevduatlardaki ve para piyasası fonlarındaki artış etkili olmuştur.

Geniş para arzı M3, Kasım 2025'te bir önceki aya göre 362 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Bu artışta 161 milyar TL ile vadeli TL mevduatlar ve 160 milyar TL ile para piyasası fonları etkili olmuştur. Aynı dönemde M1, 106 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz YP mevduatlar etkili olmuştur.

M3’teki büyüme nereden geldi?

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 31,9’u özel sektörden, yüzde 5’i genel yönetimden, yüzde 1,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2,7’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 3,7 oranında azalış yönünde katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 1,2’si özel sektörden, yüzde 0,2’si genel yönetimden, yüzde 0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 0,1 oranında azalış yönünde katkı yapmıştır."