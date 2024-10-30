Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine gerilerken, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine indi. Hanehalkı enflasyon beklentisi de 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi.

Ağustos 2024'te 73,14 olan vatandaşın 1 yıl sonraki enflasyon beklentisi son 2 aydır geriliyor. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri ise TCMB'nin hedeflerine yakın seyrederken, ekim ayında beklentilerdeki iyileşme sınırlı kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.