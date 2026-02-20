Hazine, Türkiye Dış Borç İstatistikleri’ni TCMB’ye devretti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Dış Borç İstatistikleri, TCMB tarafından yayımlanmaya başlayacak.

TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Türkiye Dış Borç İstatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile birlikte 12 Mart 2026 tarihinde TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacaktır.

Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınının TCMB’ye devriyle birlikte menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uygun olarak, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacaktır. Böylece yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel bütünlük sağlanmış olacaktır.

TCMB tarafından yayımlanmakta olan “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri” yayını ise, ilgili veriler Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacağından mükerrerlik olmaması için sonlandırılacaktır.

Ayrıca yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne tam yansıtılması çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde, kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçilecektir. Veri kaynağında iyileştirme kaynaklı söz konusu güncelleme, 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne yansıtılacaktır.”