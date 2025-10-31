  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti
Takip Et

Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti

TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 0,21 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti
Takip Et

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 artış gösterdi.

H-ÜFE yıllık yüzde 34,91 arttı

H-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 artış gösterdi.

Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti - Resim : 1

Ulaştırma ve depolama ortalamanın altında kaldı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gerçekleşti.

Gayrimenkul hizmetlerinde gerileme oldu

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.

Dış ticaret açığı hazirandan bu yana en yüksek seviyede!Dış ticaret açığı hazirandan bu yana en yüksek seviyede!Ekonomik Veriler
Ekonomik Veriler
Dış ticaret açığı hazirandan bu yana en yüksek seviyede!
SON DAKİKA...
TÜİK formülü değiştiriyor: Enflasyon artık böyle hesaplanacak!
FORMÜL DEĞİŞTİ
Ekonomiye güven artmaya devam etti
7 AYIN ZİRVESİNDE
Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi
TCMB AÇIKLADI
Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı
Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı
TCMB açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi!
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi!