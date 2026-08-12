Hizmet ihracatında 122,6 milyar dolarlık rekor... 65,2 milyar doları turizmden

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'yi küresel pazarlarda başarıyla temsil eden hizmet ihracatçılarının temsil edildiği Hizmet İhracatçıları Birliği ile Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Bolat, 12 Ağustos tarihinde Hizmet İhracatçıları Birliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdi. Bolat, gelecek dönemde yapılacak iş birlikleri ve çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu.

Hizmet ihracatçıları, sektörler itibarıyla 2026 yılı ilk 7 aylık gerçekleşmelerini sundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve HİB Başkanı Murat Şeker, dünyadaki gelişmeler karşısında Hizmet İhracatı Strateji Belgesi'ni birlikte yenilemek için çalışmaya başlamak konusunda mutabık kaldılar.

"Hizmet ihracatı 2025'te yüzde 4,6 artarak 122,6 milyar dolara yükseldi"

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 yılında hizmet ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 122,6 milyar dolara yükseldiğini ve tarihin en yüksek yıllık hizmet ihracatı seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılı için belirlenen 121 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin de aşıldığı belirtilerek, Türkiye'nin dünya hizmet ihracatı sıralamasında 22'nci sıraya yükseldiği bildirildi.

63,5 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası

Türkiye'nin uluslararası hizmet ticaretinden 2025 yılında 63,5 milyar dolar ticaret fazlası elde ettiği aktarılan açıklamada, bu rakamla Türkiye'nin dünyada en yüksek hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke konumuna yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin dünya hizmet ihracatından aldığı payın 2002'de yüzde 0,89 iken 2025'te yüzde 1,28'e yükseldiği ifade edilerek, hizmet ihracatının 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 9,9 arttığı kaydedildi.

Turizmden 65,2 milyar dolarlık ihracat

Hizmet sektörlerinin ihracat performansına da yer verilen açıklamada, turizm sektörünün 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ile 65,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirildi. Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısında dünyada 4'üncü, turizm gelirlerinde ise 5'inci sırada yer aldığı belirtildi. Lojistik ve taşımacılık sektörünün 42,4 milyar dolarlık ihracata ulaştığı söylenilen açıklamada, sektörün dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 9'uncu sırada bulunduğu ifade edildi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden 6,2 milyar dolar gelir

Türkiye'nin 2025 yılında 362 bin uluslararası öğrenci ve 1,4 milyon sağlık turisti ağırladığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, eğitim ve sağlık hizmetlerinden toplam 6,2 milyar dolar gelir elde edildiği, bilişim ve yazılım sektörünün ise 5,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada 9'uncu sırada yer aldığı bildirildi.

Yurt dışı müteahhitlikte 567,8 milyar dolarlık proje

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede toplam 567,8 milyar dolar tutarında projeye imza attığı belirtilen açıklamada, Türk firmalarının dünyada proje üstlenen firma sayısı bakımından ikinci sıradaki yerini koruduğu ifadelerine yer verildi. Yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizi ve film sektörünün de Türkiye'nin küresel marka değerine ve yumuşak gücüne katkı sağladığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, hizmet sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak, büyümesini destekleyecek ve Türkiye'yi hizmet ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasına taşıyacak politika ve destek programlarının uygulanmaya devam edileceğinin altı çizildi.