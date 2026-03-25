Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri martta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mart 2026 verilerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,5 azalarak 113,2’ye, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,0 azalarak 113,6’ya ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azalarak 80,6’ya geriledi.

TÜİK verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi şubatta 113,8 iken martta 113,2 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu 112,2’den 113,6’ya yükselirken, aynı dönemde hizmetlere olan talep 110,8’den 111,2’ye çıktı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise 118,4’ten 114,8’e geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 115,9’dan 113,6’ya indi. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar 125,9’dan 122,2’ye düşerken, mevcut mal stok seviyesi 95,4’ten 93,7’ye geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise 126,4’ten 124,8’e indi.

İnşaat sektörü güven endeksi 83,9’dan 80,6’ya geriledi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 80,9’dan 78,6’ya, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise 87,0’dan 82,6’ya düştü.