Hizmet üretici fiyat endeksi aralık ayında yükseldi

2022 yılı Aralık ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 78,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,94 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 80,17 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 63,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 78,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 80,43 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,08 , konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,27 , bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,59 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,84 , idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,95 artış görülürken, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 0,85 azalış yaşandı.