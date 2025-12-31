Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda yıllık yüzde 34,93 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterirken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,71 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış görülürken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış kaydedildi.