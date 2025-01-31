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Hizmet üretici fiyatları yüzde 49,07 arttı

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aralık ayında aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 49,07 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet üretici fiyatları yüzde 49,07 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 40,30 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,61 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,0 artış gerçekleşti.

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