Hizmet üretici fiyatlarında 33 ayın en düşük seviyesi görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

H-ÜFE 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 48,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 artış gösterdi.

Yıllık bazda artışta gerileme sürerken, 2021 Aralık ayında görülen yüzde 54,89 oranındaki artıştan sonra en düşük yıllık artış oranı oldu.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 52,75 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,17 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,79 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azalış gerçekleşti.