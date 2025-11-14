  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Takip Et

Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti

TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 3,1 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi, Eylül 2025 verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti - Resim : 1

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi eylülde aylık yüzde 0,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye'de inşaat üretimi eylülde yüzde 30 arttıTürkiye'de inşaat üretimi eylülde yüzde 30 arttıİnşaat
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiPiyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiEkonomik Veriler

 

 

 

Ekonomik Veriler
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Varlık ülkesinde darlık çekmek
Varlık ülkesinde darlık çekmek
Konut satışları ekimde yılın zirvesine çıktı!
Konut satışları ekimde yılın zirvesine çıktı!
İhracat birim değer endeksinden artış sürdü
İhracat birim değer endeksinden artış sürdü
Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!
Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!