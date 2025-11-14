Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi, Eylül 2025 verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi eylülde aylık yüzde 0,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı.