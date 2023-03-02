Hollanda’da enflasyon yüzde 8’in üzerine çıktı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, ocakta yüzde 7,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8’e yükseldi.

Özellikle gıda ve içecek fiyatlarındaki artış yıllık enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Ocak ayında gıda, içecek ve tütün grubunda enflasyon yıllık 14,5 iken şubat ayında 15,1’e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Hollanda'da enflasyonu yüzde 8,9 olarak ölçerken bu hesaplamada CBS'nin hesaplamasından farklı olarak barınma ve kira giderleri bulunmuyor.