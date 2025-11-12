  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. İhracat birim değer endeksinden artış sürdü
Takip Et

İhracat birim değer endeksinden artış sürdü

İhracat birim değer endeksi eylül yıllık yüzde 6, ithalat birim değer endeksi de yüzde 1,7 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İhracat birim değer endeksinden artış sürdü
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,0 azaldı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İhracat birim değer endeksinden artış sürdü - Resim : 1

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

İhracat birim değer endeksinden artış sürdü - Resim : 2

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında ihracat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 152,2 iken 2025 Eylül ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 151,8 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 141,6 oldu.

Mevsimsel etkilerle ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 113,9 iken 2025 Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 113,7 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 3,7 oranında artarak 117,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Eylül ayında 89,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Eylül ayında 85,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 oldu.

Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!Ekonomik Veriler

 

Ekonomik Veriler
Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!
Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!
Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti
Hizmet enflasyonu düşmeye devam etti
Dış ticaret açığı hazirandan bu yana en yüksek seviyede!
SON DAKİKA...
TÜİK formülü değiştiriyor: Enflasyon artık böyle hesaplanacak!
FORMÜL DEĞİŞTİ
Ekonomiye güven artmaya devam etti
7 AYIN ZİRVESİNDE
Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi
TCMB AÇIKLADI