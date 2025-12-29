İhracat talebi sınırın altında kalmaya devam etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayına ilişkin İhracat Talep Endeksi verilerini açıkladı. Kasım ayında ihracat talebi eşik değerin altında seyretti.

İhracat Talep Endeksi, 2025 yılı Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalış ile 99,8 oldu ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Enflasyon ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmelere karşın, işsizlik, iş güveni ve sanayi üretimindeki gerilemeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış göstererek 101,0 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalmaya karşın, ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.