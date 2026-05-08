İhracatçıya savaş freni: İSO İhracat İklim Endeksi 28 ayın en düşük hızında büyüdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan 2026 verilerini açıkladı.

Endeks, nisanda 50,2'ye gerilerken, ihracat pazarlarındaki talep ikliminin üst üste 28'inci kez aylık bazda güçlendiğine işaret etti. Bununla birlikte, nisandaki iyileşme çok sınırlı kaldı ve mevcut büyüme döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

Nisanda büyümenin iki ana kaynağı, Türk imalat sanayi ihracatının toplamda yüzde 12,5'ini oluşturan ABD ve Birleşik Krallık oldu. Üretim artışı ABD'de marta göre hafif ivme kazanırken, Birleşik Krallık'ta martta görülen yatay seyrin ardından yeniden genişleme kaydedildi. Almanya'da ise üretim nisanda yeniden daralma bölgesine geçti. Diğer Euro Bölgesi ekonomilerinde de talep koşulları olumsuz yönde seyretti. Nisanda PMI kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en sert daralma ise Kuveyt'te gerçekleşti.

S.Arabistan'da genişleme, en sert daralma Kuveyt'te

Orta Doğu'ya bakıldığında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite mart ayına göre güçlendi, ancak büyüme düşük hızda seyretmeyi sürdürdü. Suudi Arabistan'da üretim yeniden genişlemeye geçerken, Katar ve Lübnan'da ise daralma hız kesti. Nisan ayının önemli bir bölümünde hava sahası kapalı kalmaya devam eden Kuveyt'te ekonomik aktivite mart ayı ile aynı oranda azaldı. Nisan ayında PMI kapsamındaki tüm ekonomiler arasında en sert daralma da Kuveyt'te gerçekleşti. Nisanda en güçlü üretim artışı Uganda'da kaydedilirken, bu ülkeyi Singapur ve Hindistan izledi. Ancak bu ekonomiler, Türkiye'nin imalat sanayi ihracatında nispeten küçük bir paya sahip.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri nisan ayında dünya genelinde hissedildi. Buna bağlı olarak ihracat pazarlarında talep artışı yaklaşık iki buçuk yılın en düşük oranında kaydedildi. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi durumunda dahi önümüzdeki ayların Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından zorlu geçmesi bekleniyor."