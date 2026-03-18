İhracatta fiyat arttı, miktar düştü: Dış ticaret haddi iyileşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 artarken, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı. İmalat sanayinde de (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,0 arttı.

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 20,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,3 arttı

İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 16,9 azaldı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,3 arttı.

İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, yakıtlarda yüzde 3,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ve ithalat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Aralık ayında 146,4 iken 2026 Ocak ayında yüzde 5,0 oranında azalarak 139,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı ocak ayında 139,3 iken 2026 yılı ocak ayında yüzde 11,7 oranında azalarak 122,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Aralık ayında 130,6 iken 2026 Ocak ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 126,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı ocak ayında 122,0 iken 2026 yılı ocak ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 118,5 oldu.

Dış ticaret haddi yükseldi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı ocak ayında 89,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan artarak, 2026 yılı ocak ayında 95,3 oldu.