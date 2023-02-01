İmalat PMI eşik değerin üzerine çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak ayı imalat satınalma yöneticileri endeksini açıkladı. Buna göre, ocak ayında imalat satınalma yöneticileri endeksi 50,1 olarak gerçekleşti.

PMI, böylece 10 aylık daralma döneminin sona erdiği sinyalini verdi ve sektördeki faaliyet koşullarının genel olarak istikrarlı seyrettiğini gösterdi.

Aralık ayında veri, 48,1 seviyesinde gelmişti.

Endekste 50 seviyesi eşik değer olarak kabul edilirken; üzerindeki seviye büyümeye, altındaki seviye daralmaya işaret ediyor.