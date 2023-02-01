İmalat PMI eşik değerin üzerine çıktı
İSO İmalat Sektörü PMI, ocak ayında 50,1 oranında gelerek, eşik değer olan 50'nin üzerine çıktı. Böylelikle veri, 10 ay sonra eşik değerin üzerine çıkmış oldu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak ayı imalat satınalma yöneticileri endeksini açıkladı. Buna göre, ocak ayında imalat satınalma yöneticileri endeksi 50,1 olarak gerçekleşti.
PMI, böylece 10 aylık daralma döneminin sona erdiği sinyalini verdi ve sektördeki faaliyet koşullarının genel olarak istikrarlı seyrettiğini gösterdi.
Aralık ayında veri, 48,1 seviyesinde gelmişti.
Endekste 50 seviyesi eşik değer olarak kabul edilirken; üzerindeki seviye büyümeye, altındaki seviye daralmaya işaret ediyor.