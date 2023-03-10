İngiltere ocak ayında yüzde 0,3 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofis (ONS), ocak ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ocak ayında yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Ekonomistlerin beklentisi ocakta ülkede ekonomik büyümenin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İngiliz ekonomisi geçen yıl aralık ayında yüzde 0,5 daralmıştı.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz ekonomisinin görünenden çok daha dirençli olduğunu son aylık büyüme verisi ile ispatladığını kaydetti.

KMPG İngiltere Baş Ekonomisti Yael Selfin de yaptığı değerlendirmede, ekonomide büyüme işaretlerinin görülmesine rağmen resesyon ihtimalini halen masada olduğunu belirtti.

Selfin, “Toptan gaz fiyatlarındaki belirgin düşüş ve tedarik zinciri aksaklıklarının hafifletilmesi, 2023'ün başında ekonomik beklentilere bir miktar destek sağladı. Ancak bu, bu yılın ilk yarısında bir durgunluğu önlemek için yeterli olmayabilir. Çünkü tüketici harcamaları, yüksek fiyatlar ve daha yüksek faiz oranları tarafından baskılanmaya devam etmesiyle zayıf kalıyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere ekonomisi 2022’nin 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek, teknik resesyondan kıl payı kurtulmuştu.

İngiliz ekonomisi geçen yıl yıllık bazda ise yüzde 4 büyüme ile G7 ülkeleri içerisinde en hızlı büyümeyi kaydetmişti.