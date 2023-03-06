İngiltere'de inşaat sektöründe hızlı toparlanma

İngiltere’de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta ekonomideki resesyon beklentilerinin azalmasıyla hızlı yükseldi. S&P Global/CIPS tarafından açıklanan verilere göre, ülkede inşaat sektörü PMI şubatta 6,2 puan artarak 54,6 seviyesine çıktı.

Ocakta 48,4 seviyesinde ölçülen inşaat sektörü PMI verisinin, şubatta 49,1'e yükselmesi bekleniyordu.

PMI verilerinde, 50 seviyesinin üstü sektördeki büyümeye, 50'nin altı ise sektörün daraldığına işaret ediyor.

Son verilerle birlikte, ülkede inşaat sektöründe geçen yılın mayıs ayından bu yana en güçlü büyüme kaydedilmiş oldu.

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de inşaat sektöründe geçen yılın aralık ve bu yılın ocak aylarında görülen daralmanın ardından, şubat ayında yeniden güçlü bir büyümenin gözlemlendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, ülkede ekonominin resesyona girmesi yönündeki endişelerin azalmasının inşaat şirketlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.