İnşaat maliyetleri son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 arttı.

Yıllık bazda artış son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken, 2021 Eylül’de yüzde 39,54 seviyesindeki artıştan sonra en düşük oran oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,38 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,23 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,49 arttı.