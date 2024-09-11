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İnşaat maliyetlerinde artış sürdü

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,91, yıllık yüzde 46,35 oranında arttı.

Haber Merkezi
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İnşaat maliyetlerinde artış sürdü
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İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Yıllık bazda artış gerilese de maliyetlerdeki artışın sürdüğü görüldü.  

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

 

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 46,78 arttı, aylık yüzde 1,53 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 45,01 arttı, aylık yüzde 3,14 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.

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