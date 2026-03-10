  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor
Takip Et

İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,38 arttı, aylık yüzde 9,87 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi Ocak 2026 verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor - Resim : 1

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 25,57 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 arttı, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 8,48 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,08 arttı.

2026'ya daralmayla başladı: Sanayi üretimi geriledi2026'ya daralmayla başladı: Sanayi üretimi gerilediEkonomik Veriler

 