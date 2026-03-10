İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi Ocak 2026 verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 25,57 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 arttı, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 8,48 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,08 arttı.