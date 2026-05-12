İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor: Yıllık yükseliş yüzde 27’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı "İnşaat Maliyet Endeksi" bülteni verilerini yayımladı. Buna göre endeks aylık yüzde 2,76, yıllık yüzde 27,24 oranında arttı. 2024 Aralık verisinin ardından en yüksek seviye görüldü.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,61 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,07 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet daha çok arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,89 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,33 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,63 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,16 arttı.