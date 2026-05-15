İnşaat üretimi martta aylık yüzde 4,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat üretimi martta aylık yüzde 4,5, yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,4 azaldı.