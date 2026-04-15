İnşaat üretimi şubatta aylık bazda azalırken yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretimi Şubat 2026’da aylık yüzde 1,3 azalırken yıllık yüzde 5,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

2026 yılı şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.