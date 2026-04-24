İş dünyası Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nı memnuniyetle karşıladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklanan ekonomiye ilişkin adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Olpak, küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler ile jeopolitik gerginliklerin dünyada iş yapma iştahını azalttığı, ekonomik aktörlerin yeni üretim ve yatırım bölgeleri aradığı bir dönemde açıklanan kararların sanayi ve ihracatçıların rekabetçiliğini artırması, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım çekilmesi noktasında çok önemli olduğunu aktardı.

İş dünyası adına bugün açıklanan bütün kararları önemli ve değerli bulduklarını anlatan Olpak, "DEİK ailemiz için özellikle transit ticaret için açıklanan kararlar ayrıca önem taşıyor. Çünkü, jeopolitik gelişmelerin ve korumacı ticaret politikalarının geleneksel küresel ticareti sekteye uğrattığı bir dönemde, Türkiye'nin jeopolitik konumunu kullanarak transit ticaretten daha fazla pay alması gerektiğini başta YOİKK olmak üzere birçok platformda sıklıkla gündeme getirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transit ticarette elde edilen kazançlarda vergi indiriminin yüzde 50’den yüzde 100’e yükseltilmesi yönündeki açıklamalarının kendilerini son derece memnun ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sadece ihracat değil, transit ticarette de merkez olma hedefi, ülkemizin ekonomik büyümesi için önemli bir odak noktası. Tüm küresel zorluklara rağmen, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, politika yapıcıların desteğini almak iş dünyamıza önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu gücü de arkamıza alarak bizler daha fazla yatırım, üretim ihracat ve istihdam potansiyeli yaratmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceğiz."

- "Yatırımcı dostu ve dijitalleşmeyi öne alan destek paketi, Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücünü artıracak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklanan ve Türkiye'yi küresel üretimin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen destek paketini içerik ve zamanlama açısından isabetli bulduklarını ifade etti.

Açıklanan teşviklerin Ortadoğu'daki gelişmelerle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye'nin finans, lojistik ve ticaret merkezi konumunu pekiştireceği gibi "bölgesel istikrar adası" misyonuna da güç katacağını ifade eden Avdagiç, "Özellikle İstanbul Finans Merkezi özelinde sağlanacak teşvikler, şehrimizin küresel sermayenin yeni adresi olması yolunda değerli bir eşik olacaktır." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, İTO olarak hep üstünde durdukları "imalatçı ihracatçılar" için kurumlar vergisinin yüzde 9'a inmesi, transit ticaret faaliyetlerindeki kurumlar vergisi avantajı gibi pek çok düzenlemenin özellikle yurt içinde üretimin artmasına katkı sağlayacağına işaret ederek, "Yatırımcı dostu ve dijitalleşmeyi öne alan destek paketi, Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücünü artıracaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak bu vizyonu destekliyor, üyelerimizle birlikte şehrimizi ticaretin küresel merkezi yapma hedefine gerekli her katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin ana ekseni üretim, yatırım, ihracat ve nitelikli girişimciliktir"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise açıklanan yeni vergi düzenlemelerini, özellikle sanayicilere ve ihracatçılara sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli bulduklarını ifade etti.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin ana ekseninin üretim, yatırım, ihracat ve nitelikli girişimcilik olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Bu doğrultuda imalatçı ve ihracatçılarımıza yönelik vergi avantajları, rekabet gücümüzü artıracak, yeni yatırımları teşvik edecek ve ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine güçlü katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Bahçıvan, küresel ölçekte daha etkin bir üretim ve ihracat yapısına ulaşma hedefiyle atılan adımların, iş dünyası için önemli fırsatlar oluşturacağına inandıklarını ifade ederek, "Bu sürecin, İstanbul Finans Merkezi gibi projelerle desteklenmesi de ülkemizin ekonomik vizyonuna değer katacaktır. Ülkemiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yapılan açıklamaların özellikle vergi politikaları açısından iş dünyasına güçlü ve somut bir destek sunmaktadır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda yapılan açıklamaların özellikle vergi politikaları açısından iş dünyasına güçlü ve somut bir destek sunduğunu ifade etti.

İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 9’a, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14’e indirilmesinin üretim ve ihracat odaklı büyümenin açık bir şekilde teşvik edildiğini gösterdiğini kaydeden Özdemir, şunları aktardı:

"Bununla birlikte transit ticaret ve yurt dışı mal alım-satım aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indiriminin yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması, bu gelirlerin tamamen vergiden muaf tutulması anlamına gelmekte ve Türkiye’yi bu alanda küresel ölçekte rekabetçi bir merkez hâline getirmektedir. Yurt dışındaki benzer faaliyetlerde kazançların yüzde 95’inin vergi dışı bırakılması, küresel şirketlerin operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütmesini teşvik edecek önemli bir adımdır."

- "Girişimcilik ekosistemine sağlanan destekler Türkiye’nin üretim ve teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandıracak"

Burhan Özdemir, yurt dışında yaşayan ve son 3 yıl Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere sağlanan avantajların, yalnızca yurt içi gelirlerin vergilendirilmesi ve veraset vergisinin yüzde 1 gibi düşük bir oranla uygulanmasının Türkiye'ye nitelikli insan kaynağı ve finansal varlık girişini destekleyeceğini kaydetti.

Vergisel teşviklerin yanı sıra yatırım süreçlerini kolaylaştıran yapısal düzenlemeler ve girişimcilik ekosistemine sağlanan desteklerin Türkiye’nin üretim ve teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandıracağını aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yurt dışında hizmet veren girişimcilerin kazançlarına yönelik yüzde 80’e varan istisnanın yüzde 100’e kadar genişletilebilmesi, bu gelirlerin tamamının vergi matrahından indirilebilmesine imkân tanınması, Türkiye’ye sermaye dönüşünü teşvik eden önemli bir adımdır. MÜSİAD olarak, bu kapsamlı ve güçlü ekonomik vizyonun iş dünyasında karşılık bulacağına inanıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere karar alıcılarımıza iş dünyası adına teşekkür ediyor, üretim, ihracat ve yatırım ekseninde ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz."

- "İFM'nin 17 yıl önce öngörülen hedeflere emin adımlarla ilerlediğini memnuniyetle görüyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstanbul Finans Merkezi odaklı yeni vergi teşviklerini değerlendirerek, düzenlemelerin Türkiye’nin bölgesel finans üssü olma hedefine yönelik en somut adımlardan biri olduğunu belirtti.

İstanbul Finans Merkezi’nin 17 yıl önce öngörülen hedeflere emin adımlarla ilerlediğini memnuniyetle gördüklerini aktaran Aydın, "Cumhurbaşkanımızın müjdelediği yeni düzenlemeler, özellikle transit ticaret ve yurt dışı mal alım satım aracılık faaliyetlerinde vergi indirim oranının yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması, bu alandaki kazançlardan kurumlar vergisi alınmayacak olması, Türkiye’yi bölgesel ticarette cazibe merkezi haline getirecektir." açıklamasını yaptı.

Orhan Aydın, teşvikin ilk kez İFM dışına da yayılmasının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, "İstanbul Finans Merkezi dışında transit ticaret yapan firmaların kazançlarının yüzde 95’ini vergi dışı bırakmak, Anadolu’daki iş dünyası için büyük bir fırsattır. Bu, ülke genelinde yatırım ve istihdamı hareketlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımasını teşvik eden düzenlemeye de değinen Aydın, "Önümüzdeki 20 yıl boyunca İFM içindeki kazançların yüzde 100’ünün, dışarıdaki kazançların ise yüzde 95’inin kurum kazancından indirilebilmesi, uluslararası şirketler için uzun vadeli ve öngörülebilir bir mali yapı sunmaktadır. Bunun yanında nitelikli çalışanlara sağlanacak ücret istisnası, yetenekli iş gücünün sektörde kalmasını ve dışarıdan Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı çekilmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.