İSO açıkladı: İhracat iklimi 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi’nin Aralık 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Kasımda 52,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, aralık ayında 51,6’ya gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değer talep koşullarında oldukça ılımlı bir iyileşmeye işaret ederken, aralık ayı ile birlikte mevcut güçlenme eğilimi ikinci yılını tamamladı.

BAE, S.Arabistan ve Kuveyt’te ekonomik aktivite güçlü genişledi

Orta Doğu, 2025’in son ayı itibarıyla büyümenin ana kaynaklarından biri olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te ekonomik aktivite güçlü genişleme sergilerken, Mısır ve Lübnan’da üretim artışı yaşandı. Aralıkta anket kapsamında izlenen Orta Doğu ekonomileri arasında daralma gösteren tek ülke Katar oldu. Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’si bu altı ülkeye yapılıyor.

Avrupa’da talep koşulları karmaşık görünüm sergiledi

ABD ise yüzde 6,5’lik payı ile Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarını oluşturuyor. Bu ülkede ekonomik aktivite Nisan 2025’ten bu yana en düşük hızda olmakla birlikte güçlü artış eğilimini sürdürdü. Avrupa’da talep koşulları daha karmaşık bir görünüm seyretti. Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’da ılımlı üretim artışı kaydedilirken Fransa ve Hollanda’da küçülme yaşandı. Bölgenin öne çıkan ekonomisi ise İspanya oldu. Bu ülke, 2025 yılını güçlü ve ivme kazanan bir büyüme ile kapattı.

En belirgin üretim artışı Tayland’da oldu

Anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisinde en belirgin üretim artışı Tayland’da gerçekleşti. Hindistan ve Singapur gibi diğer bazı Asya ülkelerinde de ekonomik aktivite güçlü büyüme sergiledi. Geçen yılın son ayında en sert üretim daralması ise Meksika’da kaydedildi. Bu ülkede yılın büyük bölümünde gözlenen sert düşüş eğilimi aralık ayında da devam etti. Kanada, Romanya ve Güney Afrika da ekonomik aktivitenin zayıfladığı ülkeler arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İkli Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Aralık ayında genel görünüm, Türk imalatçılarının ihracat pazar ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti. Öte yandan, büyüme yılın önemli bir kısmında olduğu gibi aralıkta da bölgesel olarak belirgin ayrışma sergiledi. Orta Doğu büyümenin kaynağı olmaya devam ederken, Avrupa pazarlarına ihracat yapan firmalar daha zorlu bir talep iklimi ile karşı karşıya kaldı. İmalatçıların beklentisi, 2026'da daha dengeli bir büyüme tablosunun ortaya çıkması yönünde.”