İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nde belirgin iyileşme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini açıkladı. Eylülde 50,5 olan imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ekimde 51,1’e yükselerek ihracat ikliminde ılımlı, ancak önceki aya göre daha belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Böylece dış talep koşulları üst üste on anket döneminde güçlenme sergiledi.

İhracat iklimindeki genel iyileşmeye rağmen, en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite Ekim’de ılımlı olmakla birlikte üst üste beşinci ay azaldı. Aynı dönemde daralma kaydedilen diğer önemli pazar ise Fransa oldu. Bu iki ülkenin Türkiye'nin imalat sanayi ihracat pazarındaki toplamı payı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde.

Avrupa’da tablo pozitif

Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise genel olarak daha pozitif bir tablo ortaya çıktı. Birleşik Krallık’ta üretim artışı devam ederken, İspanya'da büyüme yüksek seyrini korudu. İtalya'da ise iktisadi faaliyet eylül ayındaki hafif düşüşün ardından yeniden büyümeye geçti. Ekonomik aktivitede en güçlü artışın kaydedildiği BAE’de büyüme son 6 ayın en yüksek hızına ulaştı ve güçlü seyretti.

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te de üretim artışı gerçekleşirken, Mısır ve Lübnan’da küçülme devam etti. Lübnan’da üretim daralması son 44 ayın en yüksek oranında ölçüldü.

Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yüzde 6’sını gerçekleştirdiği ABD'de, ekonomik aktivite Ekim ayında da güçlü bir artış gösterdi ve ülkede mevcut büyüme eğilimi 21 aya ulaştı. Kanada’da ise mayıs ayından bu yana ilk kez üretim artışı gözlendi.

En sert üretim kaybı Avusturya’da

Diğer önemli ihracat pazarlarına bakıldığında, Rusya’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydederken, Hollanda ve Romanya’da ise imalat sanayi üretiminin daraldığı görüldü.

Anket kapsamında takip edilen ekonomiler arasında en sert üretim kaybı yaşayan ülke, daralmanın 2024’ün başından bu yana en yüksek oranda gerçekleştiği Avusturya oldu.

“Belirsizliğe rağmen üretim güçlü şekilde artmaya devam etti”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'nın oldukça düşük performansına rağmen, ihracat iklimi genel olarak iyileşmeye devam etti. Diğer birçok önemli pazarda ekonomik aktivitenin büyüme kaydetmesi, firmalara yurt dışı satışlarını sürdürebilmek için farklı seçenekler sağladı. Orta Doğu bölgesi büyümenin ana kaynaklarından biri olma özelliğini korurken, ABD’de ise başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizliğe rağmen üretim güçlü bir şekilde artmaya devam etti.”