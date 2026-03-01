İstanbul'un şubat enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2026 Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTO-TÜFE) aylık bazda %3,85 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise fiyatlar %37,88 oranında yükseldi. İTO 2023=100 bazlı endeks, tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın önemli ölçüde sürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, aylık ve yıllık artışların, özellikle gıda ve hizmet sektörlerindeki fiyat hareketlerinden kaynaklandığını, mevsimsel etkiler ve piyasa koşullarının da bu yükselişte belirleyici rol oynadığını ifade ediyor.

Harcama gruplarındaki değişimler

2026 Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, bir önceki aya kıyasla harcama gruplarında şu değişimler gözlemlendi:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %6,87 artış

Alkollü İçecekler ve Tütün: %5,38 artış

Ulaştırma: %4,95 artış

Sağlık: %3,26 artış

Eğlence ve Kültür: %2,66 artış

Konut: %2,41 artış

Eğitim: %2,35 artış

Lokanta ve Oteller: %1,75 artış

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %1,32 artış

Ev Eşyası: %0,98 artış

Haberleşme: %0,09 artış

Giyim ve Ayakkabı: %0,17 azalış

Bu veriler, gıda ve ulaştırma gibi temel harcama kalemlerindeki artışın tüketici fiyat endeksine belirgin etkisi olduğunu gösterdi.

Gıda fiyatlarında yükseliş, giyim fiyatlarında düşüş

Açıklanan verilere göre, aylık bazda fiyatlarda sektörlere göre farklı yönlü değişimler gözlendi. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda kış mevsiminin etkisiyle fiyatlar yükseldi ve bu grup %6,87 ile en yüksek artışı kaydetti. Lokanta ve Oteller grubunda da fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, özellikle kış ayının etkileri ve hizmet maliyetlerindeki artışlar belirleyici oldu.

Ulaştırma, Sağlık ile Eğlence ve Kültür harcamalarında ise kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşullarındaki değişimler fiyatları etkiledi. Buna karşın Giyim ve Ayakkabı grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlar hafif geriledi; bu grup -%0,17 ile Şubat ayında en yüksek düşüşü yaşadı.

Uzmanlar, bu fiyat hareketlerinin hem mevsimsel etkilerden hem de sektör bazlı düzenlemelerden kaynaklandığını belirtiyor. Önümüzdeki aylarda kış mevsiminin sona ermesiyle gıda fiyatlarında denge, giyim ve ayakkabı grubunda ise talebe bağlı fiyat artışları görülebileceği öngörülüyor. Harcama gruplarına göre detaylı değişim oranları ise tabloyla kamuoyuna sunuldu.