İstihdamda temmuz tablosu: Ücretli çalışan sayısı yükseldi

Toplam ücretli çalışan sayısında yıllık artış görülürken, sanayi sektöründeki gerileme dikkat çekti. Geçen yıl temmuz ayında 16 milyon 114 bin 128 olan ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde 16 milyon 393 bin 563'e yükseldi. Böylece bir yıllık dönemde ücretli çalışan sayısı 279 bin 435 kişi arttı.

Sanayide düşüş, inşaat ve hizmetlerde artış

Temmuz ayındaki yıllık değişimde sektörler arasında farklılık yaşandı. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,1 arttı.

Böylece toplam ücretli çalışan sayısındaki yükselişte inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki artış etkili olurken, sanayi sektöründeki düşüş artışı sınırladı.

Aylık bazda yatay seyir

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı haziran ayına kıyasla değişiklik göstermedi.

Haziran-temmuz döneminde sanayide ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydedildi. İnşaat sektöründe ise aylık bazda değişim yaşanmadı.