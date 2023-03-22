İsviçre Merkez Bankası faiz artırımında agresifleşir mi?

PGIM Fixed Income Avrupa baş ekonomisti Katherine Neiss, İsviçre Merkez Bankası'nın ECB'nin ayak izlerini takip edip etmeyeceğini görmenin ilginç olacağını söyledi.

PGIM Fixed Income Avrupa baş ekonomisti Katherine Neiss, temel senaryosunda İsviçre Merkez Bankası'nın enflasyon endişelerini gidermek için gelecek toplantıda politika faizini artıracağını öngördüğünü belirtirken, ancak bu faiz artırımının birkaç hafta önce beklenenden daha az agresif olabileceğini belirtti.

Neiss, "Credit Suisse'nin finansal şartlara etkisinin faizlerin daha da artırılması ihtiyacını azaltması büyük olasılık" dedi.

İsviçre MB Para Politikası Komitesi yarın toplanacak. Banka'nın politika faizi hali hazırda yüzde 1,0 seviyesinde. Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınmak zorunda kalması öncesinde piyasa faizin 50 baz puan artırılacağını öngörüyordu.