İtalya'da enflasyon martta geriledi

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, İtalya’da şubatta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,7'ye geriledi.

Bu ayki oranın, yüzde 6,8 olarak ölçülen Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye olduğu belirtildi.

ISTAT açıklamasında, yıllık enflasyon oranındaki yavaşlamanın, temelde düzenlemeye tabi olmayan enerji ürünleri fiyatları ile düzenlemeye tabi enerji ürünlerinin fiyatlarındaki belirgin düşüşten kaynaklandığı ifade edildi.

İşlenmiş gıda (Yüzde 15,5'ten yüzde 15,3'e), dayanıksız tüketim malları (Yüzde 7'den yüzde 6,8'e) ve ulaştırma hizmetlerinin (Yüzde 6,4'ten yüzde 6,3'e) gerilemesinin düşüşte bir etken olduğu kaydedildi.

ISTAT, tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 düştüğünü bildirdi.