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İthalatta birim değer ihracattan hızlı arttı

Kasımda ihracat birim değer endeksi yüzde 1,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı.

Haber Merkezi
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İthalatta birim değer ihracattan hızlı arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2024 verilerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı

İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 146,0 iken 2024 Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 156,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 125,1 iken 2024 Kasım ayında yüzde 0,9 oranında artarak 126,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 122,1 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 2,7 oranında artarak 125,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı kasım ayında 84,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.

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